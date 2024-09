- Slušalice u uhu sa kontrolisanom jačinom ne mogu neka ozbiljna oštećenja sluha da izazovu. Međutim, u principu se savetuje da takve slušalice i te bubice u ušima, naročito za mlade, koji to koriste za slušanje muzike ne savetuju se za korišćenje, jer može da dovede do oštećenja sluha različitog stepena - rekao prof. Arsović.

- Češće korišćenje slušalica dovodi do postepenog propadanja sluha. Jedno korišćenje može, ako su decibeli jaki, iznad 100, 110, decibela, tada može doći do stvarno velikih oštećenja sluha pa i hroničnih. Pacijent tada odmah treba da se javi otorinolaringologu jer u prvih tri do sedam dana može da mu se pomogne konzervativnom terapijom i da dođe do oporavka sluha - kaže prof. dr Arsović.