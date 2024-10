Ona je stakla da je njen apsolutni fokus ka tome da UKCS bude savremena, visoko kvalitetna, efikasna, dobro organizovana ustanova u kojoj rade najbolji stručnjaci i gde mogu da se sprovedu sve najznačajnije i najrelevantnije medicinske proceudre, jer je, kako naglašava, to ono što je apsolutno ključno.

- Ja se nadam da ću u tome uspeti i da ćemo u tome uspeti svi zajedno. S jedne strane već je mnogo učinjeno, veliki broj eksperata u polju medicine ovde već radi, postoji izuzetno dobra medicinska oprema i imamo stalnu, apsolutnu podršku ministra zdravlja Zlatibora Lončara, tako da mislim da je sve to uslov da se sve to ispuni - poručila je nova direktorka UKCS.

Ukazuje na to da je UKCS u pravom smislu te reči gigant - kada je reč o podacima - i podseća da nova zgrada ima 12 spratova i 30 operacionih sala, više od 400 bolesničkih soba, koje su, kako je rekla, visoko kvalitetne i u kojima je, koliko je to moguće u bolnici, prijatno boraviti.

Govoreći o značaju preventivnih pregleda , direktorka Drulović, koja je i sama ispratila kako protiče ta akcija, kaže da je upravo to obeležilo povratak ministra zdravlja Zlatibora Lončara na tu funkciju.

- On se zaista posvetio tim preventivnim pregledima i zaista su tu postignuti veliki uspesi. Do današnjeg dana je pregledano 4.000 ljudi u okviru UKCS u sklopu preventivnih pregleda. Ono što mislim da je jednako važno da je pregledano više od 200.000 ljudi u različitim zdravstvenim centrima širom Srbije - kazala je Drulović.

Shutterstock Do danas je pregledano 4.000 ljudi u okviru UKCS u sklopu preventivnih pregleda

- Ovi brojevi potvrđuju da mi u tome značajno napredujemo, s jedne strane, a s druge strane ukazuju na to da se razvija jedno izuzetno poverenje između građana i lekara. Preventivni pregledi pokazuju koliko su lekari, ne samo ovde već širom Srbije, predani svom poslu i cilju da održimo našu naciju koliko je moguće zdravijom i da joj posvetimo u tome pažnje - poručila je ona.

Upitana za liste čekanja, dr Drulović kaže da je to dugo bila bolna tačka.

- Jasno je da se zbog toga i predsednik države tome posvetio, a ministar zdravlja se od tada bavi listama čekanja. Naš glavni cilj je da te liste čekanja svedemo na najkraći mogući vremenski period i da osim toga, učinimo da to se sprovede na najadekvatniji način. Zbog toga, Ministarstvo zdravlja pažljivo razmatra kako da se to unapredi - da li su potrebne dopune u opremi, bolja organizacija, ali se na nivou čitave države pokušava da se to unapredi i da se te liste čekanja maksimalno skrate - poručila je ona.