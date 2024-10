Najčešći simptom je jaka glad, ali može da se javi i malaksalost, drhtanje ruku, pojačano znojenje, konfuznost, nerazumljivost, nekada osobe sa hipoglikemijom ne mogu da izgovore rečenicu do kraja, ne mogu da misle dovoljno, smetnje u pamćenju, kratkom onom brzom pamćenju, pa sve do gubitka svesti i to su teške hipoglikemije. I tu se naravno pacijentu ne može ništa stavljati u usta. U tom slučaju mora da reaguje hitna pomoć, a glukoza se daje venski. To su ozbiljna stanja koja zahtevaju i hospitalizaciju.