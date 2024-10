Ovo je vrsta soli koja se prodaje kao alternativni tretman za rak. Teorija je da sprečava širenje ćelija raka. Istraživači nisu pronašli dokaz za to - mala studija je pokazala da cezijum hlorid nije pomogao ljudima sa rakom. A neželjeni efekti mogu uključivati dijareju, mučninu i nepravilan rad srca . U nekim slučajevima to može dovesti do ozbiljnih, možda životno opasnih, srčanih problema.

Ideja da veoma visoke doze vitamina C mogu da leče rak počela je 1970-ih. Zasnovan je na istraživanju koje je sugerisalo da je nutrijent toksičan za ćelije raka. Ali studije pokazuju da uzimanje megadoza vitamina C oralno ne čini ništa za ljude sa rakom. Osim toga, to može uticati na to kako određeni lekovi za hemoterapiju deluju. Istraživači sada ispituju da li injekcije vitamina C mogu pomoći.