To savijeno poravnanje kičme znači da se možete probuditi sa bolovima u ramenima , vratu i leđima , što je glavni razlog zbog kojeg možda želite da izbegnete spavanje u stomaku.

Kada je dobra strana spavanja na stomaku? Ispostavilo se da bi ovaj položaj mogao biti dobar izbor za one koji hrču ili imaju opstruktivnu apneju u snu , za koju dr Kačo napominje da ostaje nedijagnostikovana kod čak 90 odsto žena.

Zato su subjekti u studiji iz 2015. objavljenoj u Sleeping & Breathing iskusili manje tešku apneju i do pet epizoda apneje na sat dok su spavali na stomaku. Osim toga, ova pozicija može pomoći u smanjenju hrkanja.

Spavanje na leđima, što je preferirani položaj za oko 18 odsto ljudi, održava „kičmu u najneutralnijem položaju“, objašnjava dr Kačo, pošto vaša kičma održava svoju prirodnu krivinu. To znači da oni koji se odluče za spavanje na ovaj način obično imaju manje bolova u leđima od onih koji spavaju na stomaku, prema studiji BMJ Open-a iz 2019 .

Spavanje na boku je najpopularniji položaj za spavanje, a 42 odsto ljudi kaže da tako spava svake noći. Dr Cacho napominje da je to siguran i udoban položaj za većinu ljudi. A oni koji pate od refluksa kiseline ili gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) mogu imati koristi od položaja spavanja.

Ležanje na levoj strani pomaže da hrana nesmetano prolazi kroz digestivni trakt, tako da želudačna kiselina ostaje u želucu umesto da ulazi u vaš jednjak i izaziva žgaravicu, prema studiji iz 2023. godine u Vorld Journal of Clinical Cases.

Shutterstock Tanki jastuci su idealni za one koji spavaju na stomaku

Ako želite da promenite položaj spavanja da biste ublažili bolove, umajnili hrkanje ili iz nekog drugog razloga, dr Kačo predlaže da potražite specijalne jastuke koji mogu da pomognu vašem telu. Tanki jastuci su idealni za one koji spavaju na stomaku, jer pomažu u smanjenju naprezanja kada okrećete vrat.

Što se tiče spavača na boku, istraživanje u časopisu Journal of Manipulative and Phisiological Therapeutics pokazalo je da su jastuci visine oko 10 cm najudobniji za one sa bolovima u vratu i leđima.