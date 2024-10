Prvo morate da identifikujete vrstu slatke hrane za kojom žudite. Ako je u pitanju čokolada , to može značiti da vašem telu nedostaje magnezijuma . To je veoma česta pojava danas, objašnjava holistički nutricionista Elisa Gudman.

Vitamini B1, B7 i B12 su ključni za metabolizam glukoze. Ako imate nizak nivo vitamina B, vaše telo može imati problema sa razgradnjom glukoze da bi proizvelo energiju, što može dovesti do toga da vam treba više šećera.

- Ako iznenada poželite slatkiše, to je najverovatnije znak da imate luktuacije šećera u krvi - kaže Gudman.

Hrom je esencijalni mineral koji reguliše metabolizam insulina i glukoze, utičući na nivo šećera u krvi. Nedostatak može dovesti do insulinske rezistencije i povećati želju za šećerom. Neki uobičajeni simptomi nedostatka hroma uključuju umor, razdražljivost i depresiju .

Cink je neophodan za funkcionisanje imunog sistema i pravilno varenje, ali je odgovoran i za regulaciju nivoa insulina i metabolizam ugljenih hidrata. Nedostatak cinka može dovesti do smanjenja percepcije ukusa, što dovodi do većeg unosa šećera i soli kako bi se nadoknadio nedostatak ukusa. Nedostatak cinka može dovesti do niskog nivoa energije, smanjenog imuniteta i želje za šećerom.