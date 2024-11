Što se izolovanih patogena tiče, kovid čini mali procenat od ukupnog broja, tek od 100 do 140 slučajeva nedeljno.

„Najčešći virusni uzročnici su rinovirusi i adenovirusi. Ono što upada u oči i što nije registrovano prošle godine je mikoplazma pneumonije, koja izaziva atipičnu upalu pluća i češće se sreće kod mlađih osoba do 35 godina“, kaže Slavica Maris.

„Za stvaranje imuniteta potrebno je dve do tri nedelje, a upravo ovaj period pred sezonu gripa treba iskoristiti za to. Dve vrste vakcina su na raspolaganju – jedna četvorovalentna, druga trovalentna. Do sada je ukupno dato 43.500 vakcina“, ističe Slavica Maris.