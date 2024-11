Tokom pandemije koronavirusa gubitak čula mirisa , pa i ukusa nije bio retka pojava. Naime, miris i ukus su povezani, pa gubitak njuha često dovodi do pogoršanja ili "iskrivljavanja" ukusa . Razlog leži u tome što olfaktorno područje u nosu kontroliše oba ova čula.

Pri žvakanju hrane, molekuli mirisa ulaze u zadnji deo nosa, čime se stvara celokupno iskustvo ukusa - naši receptori za ukus prepoznaju da li je hrana slatka, kisela, gorka ili slana , dok nos otkriva detalje poput toga da li je to slatka čokolada ili slatkoća zrele breskve. Zbog toga, uživanje u punoći ukusa može da pokvari već obična prehlada koja uzrokuje zapušen nos.

Ako vas gubitak mirisa muči duže od dva do tri dana, bilo bi korisno da se posavetujete sa lekarom. Dugotrajan gubitak mirisa nije bezopasan, jer može da oteža prepoznavanje opasnosti poput mirisa prirodnog gasa ili dima, a zbog smanjenog ukusa mogli biste da pojedete pokvarenu ili kontaminiranu hranu. Gubitak mirisa može takođe da bude simptom bolesti poput Alchajmerove ili Parkinsonove bolesti .

Olfaktivni trening je nehirurška i nefarmakološka opcija lečenja za osobe s poremećajem čula mirisa. Jednostavno rečeno, to je metoda vežbanja njuha koja se bazira na izlaganju četiri različita mirisa dva puta dnevno , tokom najmanje šest meseci.

Nemojte se obeshrabriti ako ne osetite miris ili ako vam miris deluje "iskrivljeno". Da je vaš njuh funkcionalan, ne bi vam bio potreban trening, zar ne? Budite strpljivi, jer ovo je proces obnove neuronskih veza i neće se dogoditi preko noći. Pomislite na to kao na rehabilitaciju posle moždanog udara .

Olfaktivni trening nije samo "njiškanje" mirisa, već uključuje angažovanje mozga. Njuškamo zapravo mozak, jer on obrađuje sve informacije, uključujući one o mirisima. Zbog toga je koncentracija važna - pokušajte da "uhvatite" miris. S vremenom će vas trening dovesti do bolje svesti o mirisima.