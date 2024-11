- Zaista mnogo uživam u takvoj saradnji i smatram da je izuzetno važna. Mislim da je to obostrana korist. Naravno, percepcija je uvek da zemlje sa višim prihodima mogu da ulože više i da imaju bolje rezultate, ali to nije uvek slučaj. Na primer, Sjedinjene Američke Države, najbogatija zemlja na svetu, beleže opadanje prosečnog životnog veka. Po mnogim pokazateljima, postižu slabije rezultate u odnosu na evropske zemlje – recimo, po pitanju smrtnosti dece ili u ishodima kod određenih vrsta raka. Tako da, bez obzira na to da li zemlja ima visok, srednji ili nizak prosek prihoda, to ne bi trebalo da utiče na našu sposobnost da sarađujemo i učimo jedni od drugih. Siguran sam da će, pre ili kasnije, i Srbija postati deo Evropske unije. Znam da su pregovori u toku, ali mislim da saradnja unutar Evrope i sve ono što je Evropa postigla u pogledu prosperiteta, mira i zdravlja za svoje građane posle Drugog svetskog rata predstavlja model koji treba da nastavimo da razvijamo. Trebalo bi da uključimo sve zemlje kontinenta jer je dokazano da ovakav pristup funkcioniše. Zbog toga snažno verujem u saradnju, posebno za manje zemlje poput Belgije ili Srbije - dobijamo mnogo više nego što ulažemo kroz takvu saradnju - kaže prof. dr Silin.