Brojna istraživanja pokazuju da stanovništvo ne primenjuju antibiotike pravilno, a to podrazumeva da ih ne uzimaju adekvatno u odnosu na obrok, po tačnoj satnici, prevremeno obustavljaju terapiju, nasumično i samoinicijativno na svoju ruku uzimaju zaostali antibiotik od neke prethodne upotrebe. Sve to doprinosi razvoju otpornosti na antibiotike, a samim tim i smanjenju mogućnosti za izlečenjem.

- Jedno od pitanja koje postavljamo građanima je da li su uzimali antibiotike u poslednja tri meseca. Odgovor na ovo pitanje je veoma važan, jer daje informaciju o potencijalnim rizicima vezanim za rezistenciju bakterija na antibiotike. Kako objasniti rezistenciju na antibiotike i šta je razlog što ih ne možete tek tako kupiti kad god poželimo. Antibiotici su napravljeni tako da prepoznaju bakteriju, vežu se za neku njenu strukturu na ćeliji i unište je. Međutim, bakterije su veoma pametni mikroorganizmi. Svaki put kada dođu u kontakt sa antibiotikom one zapamte kako to antibiotik deluje. Čak mogu da prenose ovakve informacije drugim bakterijama. Ako često primenjujemo jedan isti antibiotik, veoma brzo će doći do rezistencije i gubitka delovanja, bakterije će naučiti kako da se zaštite – objašnjava Sonja Stojiljković, magistra farmacije iz Farmaceutske komore Srbije.