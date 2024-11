HDL, poznat kao "dobar" holesterol , igra ključnu ulogu u zdravlju srca. Njegova funkcija je da uklanja višak holesterola iz krvi i prenosi ga do jetre, gde se razgrađuje i izbacuje iz organizma. Na prvi pogled, visoki nivoi HDL-a iznad 6,0 mmol/L deluje kao znak dobrog zdravlja . Međutim, najnovija istraživanja ukazuju da izuzetno visoki nivoi HDL-a ne moraju uvek da budu korisni i mogu da ukazuju na skrivene zdravstvene probleme.

Prema istraživanju objavljenom u Journal of the American College of Cardiology (2016), retke genetske mutacije mogu da promene strukturu HDL-a, čineći ga manje efikasnim u uklanjanju holesterola. Ovako izmenjen HDL ne samo da gubi zaštitnu funkciju, već može da doprinese upali i poveća rizik od kardiovaskularnih bolesti.