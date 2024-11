Iako sama so nije direktan uzrok dijabetesa , visok unos natrijuma može dodatno da ugrozi zdravlje osoba sa dijabetesom. Previše natrijuma izaziva zadržavanje tečnosti u organizmu, što može da prouzrokuje oticanje nogu i druge zdravstvene probleme. Takođe, natrijum može da izazove povišen krvni pritisak , što je posebno opasno za ljude sa dijabetesom.

Direktno, so ne izaziva dijabetes, ali previše natrijuma u ishrani može da poveća rizik od ozbiljnih komplikacija kod osoba sa dijabetesom, poput bolesti srca, moždanog udara i oboljenja bubrega . Iako so ne utiče na nivo šećera u krvi, može da povisi krvni pritisak, što je veoma štetno za osobe s dijabetesom.

Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition pokazala je da je učestalost dijabetesa bila značajno veća kod ljudi koji su unosili veće količine soli, u poređenju sa onima koji su imali niži unos. Na koje načine sve so utiče na dijabetes?