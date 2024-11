- Kada je funkcija štitne žlezde pojačana, dolazi do ubrzanog rada srca, pacijenti osećaju da se lakše zamaraju i kao da ceo dan trče, čak i kada stoje u mestu. U praksi se često dešava da ove osobe prvo potraže pomoć kardiologa. Nakon analize elektrokardiograma, razmatramo dva najčešća uzroka koji nisu direktno povezani sa srcem - značajnu anemiju, koju možemo da isključimo kada vidimo da pacijent nije bled, ili poremećaj funkcije štitne žlezde. U drugom slučaju se konsultujemo sa našim kolegama endokrinolozima i najčešće se to rešava njihovim delom posla, a naš deo posla je kasnije da to samo ispratimo - navodi profesor.