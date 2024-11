- U ovim nekim zimskim mesecima jeste veći broj pacijenata nego u letnjim mesecima, a najčešće su to pacijenti sa tipičnim simptomima moždanog udara , ali i pacijenti koji imaju pogoršanje starih tegoba - kaže dr Tatjana Golubović, neurolog bolnice "Sveti Sava" u Beogradu.

- Mlađi pacijenti obično ne znaju da imaju neku od bolesti koje su faktori rizika, a to su najčešće hipertenzija , šećerna bolest, povišene masnoće u krvi - istiće dr Golubović.

Objašnjava i ređe vidove moždanog udara kao što je rascep zida krvnih sudova, arterija, koji je češći kod mladih . To su bolesti koje mogu da budu izazavane povredom u saobraćajnoj nezgodi, kod naglih pokreta vrata, pa i prilikom vežbanja.

- U ovom periodu kada krene zima, a i slave i proslave, očekujemo povećan broj pacijenata. Oni se opuste i dolazi do povećanog uzimanja loše hrane i u količini i u kvalitetu, tu je povećano unošenje alkohola i povećano pušenje, kao i poremećaj ciklusa spavanja. To su sve faktori rizika koji mogu da dovedu do moždanog udara - objašnjava dr Golubović.