Klinički farmakolog, prof. dr Milica Bajčetić ističe da su antibiotici najpropisivaniji u populaciji dece uzastu od 1 do 4 godine u bolničkim ustanovama i u uzrastu od 2 meseca do 11 godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji. Osim toga, preko 85% antibiotika se propiše deci sa infekcijama gornjih disajnih puteva, akutnim bronhitisom i drugim infekcijama najčešće uzrokovanim virusima. U ovim stanjima tretman antibioticima ne dovodi do poboljšanja, a značajno utiče na razvoj rezistencije.