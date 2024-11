Jednom kada dođe do upale zgloba ili oštećenja, dolazi do nagomilavanja štetnih materija u zglobu, njegovog oticanja i, tokom vremena, propadanja. Bolove i otoke mogu izazvati razne upale i povrede. Kada hrskavice zgloba propadnu ili se deformišu, zglob ne može da funkcioniše normalno, te se stvara trajni bol. Kada hrskavica potpuno propadne, kost udara direktno u drugu kost i to stvara još jači bol.