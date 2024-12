Takođe poznat kao sezonske alergije ili polenska groznica, alergijski rinitis je najčešći uzrok svraba u nosu, kaže dr Don Beaslei,, otorinolaringolog. Ako ste ikada primetili kako vas i unutrašnja i spoljašnja strana nosa svrbi nakon što naiđete na polen drveća, trave i korova, prašine ili krznenih kućnih ljubimaca, to je vaše telo reaguje na alergen oslobađanjem histamina. To uzrokuje da se vaš nos upali i svrbi, objašnjava on. Takođe možete osetiti svrab u nosu zbog alergija na grinje ili buđ.