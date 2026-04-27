Istraživači sa Univerziteta Ben-Gurion u Izraelu otkrili su da kvasac u kefiru (Kluyveromices marxianus), sadrži molekul koji ometa bakterijsku komunikaciju.

Naučnici su već znali da biljke i alge proizvode supstancu nazvanu triptofan acetat, ali je ovo prvi put da su pronašli kvasac koji je proizvodi. Otkrili su da triptofan acetat ometa mikrobnu komunikaciju kod nekoliko bakterija koje izazivaju bolesti.

Bakterije u kvorumu oslobađaju signalne molekule koje komuniciraju sa njihovom okolinom. Kada koncentracija ovih molekula dostigne određeni nivo, dolazi do promena u ekspresiji gena kod bakterija iste vrste.

Ove promene omogućavaju bakterijama koje izazivaju bolesti da usklade svoje aktivnosti sa brojem drugih bakterija.

U nekim slučajevima, kada se postigne odgovarajuća gustina, mikrobi se grupišu i stvaraju zaštitni sloj ili "biofilm" na površinama, što im pomaže u odbrani ili napadu na domaćine.

Kefir ima mnoge zdravstvene prednosti, uključujući smanjenje holesterola, ublažavanje upala i pružanje antioksidativnih efekata. Foto: Profimedia

Među bakterijama koje se uzgajaju u laboratorijskim uslovima, istraživači su otkrili da triptofan acetat ima inhibitorni efekat na otkrivanje kvoruma kod nekoliko patogenih bakterija, uključujući gram-negativne bakterije.

Neke od testiranih vrsta su:

Pseudomonus aeroginusa - uzročnik pneumonije

Salmonela– odgovorna za trovanje hranom

Stafilolokokus aurektus (zlatni stafilokok) – koji, između ostalih infekcija, može izazvati sepsu opasnu po život

Vibrio kolera – uzročnik kolere

Novi način borbe protiv infekcija - Ovi rezultati su značajni jer je to prva demonstracija da se virulentnost (sposobnost mikroorganizama, poput bakterija ili virusa) ljudskih patogenih bakterija može ublažiti molekulima koji se luče u probiotičkim mlečnim proizvodima, kao što su jogurt ili kefir - rekao je autor prof. Raz Jelinek.

Naučnici su se posebno fokusirali na efekat triptofan acetata na bakteriju koja izaziva koleru.

Otkrili su da je triptofan acetat (hemijski spoj koji je važan za proizvodnju serotonina) uspešno blokirao sensing kvoruma (je proces u kojem mikroorganizmi, poput bakterija, koriste hemijske signale (molekule za međusobnu komunikaciju) u ​​ovoj bakteriji i smanjio njenu virulentnost.

To je uradio promenom ekspresije bakterijskih gena koji kontrolišu otkrivanje kvoruma.

Naučnici su otkrili molekul koji ometa bakterijsku komunikaciju. Foto: Shutterstock