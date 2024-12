- Kalcijum je veoma važan za čovekovo zdravlje. Ne smatra se samo osnovom za zdrave kosti i zube, već i kao esencijalni element u koagulaciji krvi, prenosu nervnih signala, kontrakciji mišića i drugih funkcija neophodnih za zdravo ljudsko telo. Ukoliko se ovaj mineral nađe u deficitu, to može narušiti homeostazu tela, uzrokujući ozbiljne zdravstvene posledice, zato je važna izbalansirana ishrana i proizvodi, odnosno namirnice bogate kalcijumom.

Preporučeni dnevni unos iznosi oko 1.000 mg za većinu odraslih ljudi. Međutim, žene starije od 50 godina i svi stariji od 70 godina, trebalo bi da unose 1.200 mg ovog minerala dnevno, dok se deci uzrasta od 4 do 18 godina preporučuje 1.300 mg kalcijuma dnevno.

Deficit se može manifestovati mišićnim grčevima i trzajima mišića, poznato i kao tetanija. Kalcijum igra ključnu ulogu u procesu kontrakcije mišića, omogućavajući mišićnim vlaknima da se efikasno skupljaju i opuštaju. Kada kalcijum padne ispod optimalnog nivoa, to može dovesti do povećane “razdražljivosti“ nervnog sistema, uzrokujući nekontrolisane kontrakcije mišića, što se manifestuje kao trzanje ili grčevi. Ovi simptomi su često najprimetniji na rukama, nogama, te u predelu oko usta.

Kalcijum je važan za zdravu kožu i kosu, jer učestvuje u procesima obnove i rasta. Nedostatak može dovesti do suve kože, smanjene proizvodnje sebuma koji kožu čini elastičnom i hidriranom, te može usporiti regeneraciju kožnih ćelija, što rezultira suvoćom i gubitkom sjaja. Takođe, može doprineti slabijem kvalitetu kose, čineći je lomljivom i suvom, što ni razni proizvodi za negu kose ne mogu sprečiti.

Kalcijum je ključan za održavanje zdravih noktiju, jer doprinosi njihovoj čvrstoći. Nedovoljan unos može dovesti do lomljivih noktiju koji se lako cepaju ili pucaju. Ovo je posledica smanjene mineralne gustine u noktima, što ih čini slabijim, te podložnijim oštećenjima.

Kalcijum ima važnu ulogu u proizvodnji energije na ćelijskom nivou, te njegov nedostatak može dovesti do osećaja umora i opšte slabosti.

Kalcijum ima važnu ulogu u proizvodnji energije na ćelijskom nivou, te njegov nedostatak može dovesti do osećaja umora i opšte slabosti. Osim toga, kako kalcijum pomaže u pravilnoj funkciji mišića, njegov deficit može uzrokovati slabost mišića i slabe kosti, što dodatno doprinosi osećaju umora i nedostatku energije. Upravo zato, održavanje adekvatnog unosa kroz ishranu ili suplementaciju je ključno za prevenciju ovih simptoma i očuvanje opšteg zdravlja.

Višak kalcijuma u organizmu može dovesti do formiranja kamena u bubregu , tako što se višak taloži u bubrezima, formirajući kristale koji se potom spajaju u čvrste mase, odnosno kamenje. Uzrokuju bol, infekcije, a mogu dovesti i do ozbiljnijih problema ako se ne leči. Faktori koji doprinose ovom stanju uključuju prekomerni unos kalcijuma kroz hranu ili suplemente, kao i određena medicinska stanja koja povećavaju nivoe u krvi.

Ukoliko dođe do suficita, može doći i do kalcifikacije mekih tkiva, što znači da se kalcijum taloži u tkivima gde obično ne bi trebalo da se nalazi. To može uticati na različite delove tela, uključujući krvne sudove, gde kalcifikacija može doprineti aterosklerozi (zadebljanju arterija). Kalcifikacija može uticati i na srce, pluća i druge organe, potencijalno narušavajući njihovu funkciju i uzrokujući zdravstvene probleme.