Razlozi koji dovode do nadimanja mogu biti hrana, način konzumiranja hrane i količina. Zatim, poremećaj u sastavu bakterija u debelom crevu, pojačan rast i razmnožavanje bakterija u tankom crevu, ali i niži prag tolerancije crevnog sistema na spoljne draži.

Sveže voće i povrće - Unos veće količine svežeg, termički neobrađenog, voća ili povrća može dovesti do otežanog varenja, maldigestije, vrenja u crevima i izražene nadutosti.



Veliki značaj u nastanku nadutosti trbuha ima, ne samo vrsta, već i način konzumiranja hrane. Zbog toga se pacijentima savetuje da uzimaju više manjih pojedinačnih obroka, da ne jedu halapljivo i brzo jer se tada nesvesno guta vazduh. Svaki zalogaj mora biti žvakan oko 30 puta pre gutanja. Mora se izbegavati previše pričanja tokom jela ili često žvakanje žvake jer takođe dolazi do gutanja vazduha (aerofagija). Česta upotreba gaziranih pića takođe dovodi do nadutosti, kao i konzumacija velike količine hrane za jedan obrok, prejedanje. Prejedanje i konzumiranje količinski velikih obroka doprinosi pojačanom stvaranju gasova i nadimanju trbuha. To je posebno važno u periodu slava i praznika koji nam predstoje sa dolaskom jeseni.