- Hemikalije, odnosno hemijski agensi se nalaze u brojnim stvarima koje su oko nas. Nalaze se i u lekovima , odnosno farmaceutskim proizvodima , i to je ta priča o kojoj sam govorio, da zapravo istorijski imamo efekte direktne po loše zdravlje i jednu karcinogenezu kod određenih hormona koji su korišćeni u dužem vremenskom periodu u Sjedinim Državama.

Imamo i brojne hemikalije i hemijske agense koji se nalaze u svakodnevnom našem životu, kojima smo zapravo okruženi, i nešto o čemu se danas najviše priča, to su zapravo dve grupe hemikalija. Odnose se na ftalate i na bisfenole , i to su zapravo hemijski produkti, hemijski molekuli, koji se nalaze u različitim ambalažama, pakovanjima, sredstvima za svakodnevnu upotrebu, igračkama, dečijim flašicama koje se koriste od tvrde plastike .

- Dolazi i do različitih anomalija u primarnim organima kod muškaraca i kod žena. U razvojnom periodu ne dolazi do pravilnog razvoja gonada (polnih žlezda), i dolazi do potencijalnog razvoja karcinoma. Tako da postoji čitav jedan spektar problema koji može da nastupi u nekom dužem vremenskom periodu - naglašava prof. dr Macut.