Osteoporoza je “tiha” bolest, jer pacijenti tipično nemaju simptome, niti pretpostavljaju da boluju od ove bolesti sve dok ne dođe do preloma kostiju ili preloma jednog ili više kičmenog pršljena. Nastaje kada dođe do smanjenja koštane gustine i koštane mase, ili kada se promene kvalitet ili struktura kostiju. To dovodi do smanjenja koštane snage i povećava rizik od nastanka preloma kostiju. Prelomi mogu nastati nakon pada sa sopstvene visine, naglog pokreta, prilikom podizanja ili savijanja. Karakteristični osteoporotični prelomi su prelom kuka, kičmenih pršljenova i ručnog zgloba, ali prelomi mogu nastati i na drugim kostima. Prelomi kao posledica osteoporoze javljaju se širom sveta kod jedne od tri žene i kod jednog od pet muškaraca starijeg od 50 godina.

Iako je osteoporoza bezbolno oboljenje, prelomi mogu imati ozbiljne posledice koje menjaju život.