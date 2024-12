Pojedinci koji nisu redovno vežbali suočili su se sa najvećim zdravstvenim rizicima zbog ove količine vremena tokom dana provedenog u sedenju. Čak i oni koji su imali 150 minuta ili više umerene do snažne fizičke aktivnosti nedeljno i dalje su imali zdravstvene posledice.

Naravno, to ne znači da vežbanje nije važno – videli smo mnogo puta da svako povećanje aktivnosti, čak i ono malo, može pomoći u poboljšanju zdravlja – ali je takođe važno da pratimo koliko sedimo radeći, takođe.

Istraživanje je objavljeno u Journal of the American College of Cardiologi.