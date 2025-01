Srce je organ koji je pod najvećim opterećenjem u ljudskom telu. Ono radi neprekidno, i danju i noću, tokom celog ljudskog života. Na njegov rad značajno utiče adrenalin (koji većim delom sintetizuje srž nadbubrežnih žlezda), jer ubrzava rad srca . Ovo je neophodno pri napornom fizičkom radu, uzbuđenju ili opasnosti . Povećanje srčane frekvencije je racionalno, ne prebrzo, kako bi se sačuvalo dovoljno vremena za punjenje srca krvlju , a to je vreme između dva srčana otkucaja. Ubrzanjem srčane frekvencije, telu se obezbeđuje dovoljna količina krvi sa kiseonikom i hranjivim materijama .

Hormoni štitne žlezde T4 (tetraijodtironin) i T3 (trijodtironin) utiču na rad srca tako što povećan nivo hormona, u slučaju pojačane funkcije štitne žlezde (hipertireoza), značajno povećava broj srčanih otkucaja. Tada se, u mirovanju, umesto normalnog raspona srčanih otkucaja od 60 do 100 u minutu, javlja ubrzan puls, čak do 140 otkucaja u minutu, pa i više. Puls brži od 100/min se naziva tahikardija. U hipertireozi, uz tahikardiju, menja se i krvni pritisak, sistolna (gornja) vrednost se značajno podiže, a dijastolna (donja) vrednost opada, što dovodi do takozvanog divergentnog krvnog pritiska.