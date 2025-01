- Kalcijumski skor pokazuje koliko se naslaga kalcijuma nalazi u zidovima krvnih sudova. To jeste jedan indirektni pokazatelj do kojeg stepena je aterosklerotska bolest krvnih sudova srca došla. Samim tim, to je i pokazatelj da li je taj pacijent pod povišenim rizikom od nastanka infarkta miokarda - objašnjava doktor.