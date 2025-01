Holesterol je supstanca koja se nalazi u vašoj krvi. To je voštana supstanca koja pomaže u izgradnji zdravih ćelija, stvaranju vitamina i drugih hormona. Holesterol igra važnu ulogu u vašem telu osim ako ga nema previše. Postoje dve vrste holesterola; dobar holesterol i loš holesterol .

Važno je da postoji ravnoteža između HDL i LDL. Kada dođe do povećanja LDL-a, to može uticati na vaše zdravlje. Evo šta se dešava sa vašim telom kada imate visok LDL.

LDL holesterol može začepiti krvne sudove i dovesti do arteroskleroze

Kada dođe do povećanja LDL-a u telu, on može začepiti vaše arterije i na taj način očvrsnuti vaše arterije, što je poznato kao ateroskleroza . Postaje teško da teče krv što uzrokuje bol u grudima poznat kao angina. Ovo je indikacija predstojećeg srčanog udara. Međutim, srčani ili moždani udar se dešava kada se deo nakupljenog holesterola razbije i formira ugrušak koji blokira arteriju.

Telo koristi holesterol za proizvodnju hormona kao što su estrogen , testosteron i kortizol. Studije pokazuju da kada se nivoi estrogena povećaju u telu, to povećava nivoe HDL i snižava nivoe LDL. Ovo objašnjava zašto žene imaju povećan rizik od srčanih oboljenja nakon menopauze. Takođe, kada postoji smanjena proizvodnja tiroidnih hormona , to može povećati ukupni i LDL holesterol.

Kada imate visok LDL holesterol, to može dovesti do moždanog udara koji može oštetiti određene delove mozga. Visok holesterol takođe može dovesti do gubitka pamćenja i mentalnih funkcija. Takođe može biti uzrok vaskularne demencije.