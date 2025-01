SAVETI Lekari hitne pomoći savetuju šta ne bi trebalo da radite nakon pada: Ne ustajte naglo jer to može dovesti do dodatnih povreda

Kada padnete, bez obzira na to kako se to dogodilo, možete osetiti veliku bol i nelagodnost. Reakcija mnogih ljudi nakon pada je da brzo ustanu i ne obraćaju dovoljno pažnje na moguće povrede, a upravo to je najveći problem.