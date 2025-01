Normalno je osećati stres u izazovnim, neprijatnim ili nepoznatim situacijama. Telo aktivira reakciju „bori se ili beži“, pripremajući vas da se suočite sa pretnjom ili da pobegnete od nje. Vaš puls se ubrzava, srce kuca brže, a disanje postaje intenzivnije. To je korisno ako se suočavate sa metaforičkim gladnim lavom. Međutim, u savremenom životu reakcija na stres ponekad može da deluje protiv nas, a ne za nas.

Postoji nekoliko načina na koje stres može podići holesterol. Široko govoreći, postoje dva tipa stresa: akutni i hronični. Akutni stres je ono što osećate na trenutak, na primer, kada vam se neko ispreči u saobraćaju. Kada se to dogodi, vaš ukupni holesterol raste, makar i privremeno.

Evo kako se to dešava:

Prava briga kada je reč o holesterolu je hronični stres , koji može nastati usled stalnih finansijskih briga, osećanja nesigurnosti na poslu, problema u vezama ili drugih teško rešivih problema. Ovaj tip stresa može da održi odgovor vašeg tela na stres na visokom nivou. Kao rezultat, hormoni koji rastu u stresnim situacijama ostaju povišeni. A lanac fizioloških odgovora koji je izazvao trenutni porast holesterola u akutnim stresnim situacijama postaje konstantan, što dovodi do hronično povišenog holesterola. Trigliceridi (masti u krvi koje su deo ukupnog holesterola) takođe mogu porasti jer se dodatni šećeri koji se oslobađaju u krvotok za energiju ne koriste. Ova viška energija se skladišti u telu kao trigliceridi.

Kako stres utiče na zdravlje srca? Visok nivo holesterola povećava rizik od srčanih bolesti stvaranjem naslaga od masnih materija zvane plak na zidovima arterija, uključujući koronarne arterije koje snabdevaju srce krvlju. Ako taj plak pukne ili se raspadne, može doći do srčanog udara. Takvi prekidi mogu da se dogode i u arterijama koje snabdevaju mozak krvlju, što može dovesti do moždanog udara.

Ako već imate srčanu bolest, mentalni stres može povećati verovatnoću da doživite srčani udar ili umrete od srčane bolesti, čak iako je stanje pod kontrolom, prema studiji objavljenoj u časopisu JAMA. Jedna teorija: Nakupine plaka u arterijama ometaju normalnu kontrolu krvnog pritiska u mozgu, što dovodi do sužavanja arterija kao reakcije na stres, umesto njihovog širenja, što bi trebalo da se desi. To, zauzvrat, dovodi do blokiranja dotoka krvi u srce.