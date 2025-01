Inicijativu je do sada podržalo Udruženje pedijatara Srbije, Udruženje ginekologa - onkologa Srbije, Udruženje medikalnih onkologa Srbije, Udruženje ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i Republička stručna komisija za imunizaciju Ministarstva zdravlja.

- Udruženje za borbu protiv raka grlića materice i jajnika „Progovori“, već godinama radi na podizanju svesti javnosti, o neophodnosti zaštite školske dece od HPV, glavnog uzročnika raka grlića materice. Dok razgovaramo na ovoj konferenciji, dve žene u Srbiji će umreti od raka grlića materice. To ne mora da bude tako jer imamo vakcinu protiv HPV-a koja može sprečiti ovu bolest i mnoge druge koje ovaj virus izaziva. Iako je vakcina besplatna i mnogo je urađeno na podizanju svesti, očigledno je da to nije dovoljno. Zato smo pokrenuli inicijativu da se vakcina uvrsti u obavezni kalendar vakcinacije. Time bismo pojednostavili proceduru, povećali obuhvat imunizacije i smanjili poražavajuću statistiku. Ako ovim tempom nastavimo, cilj Svetske zdravstvene organizacije da do 2030. iskorenimo rak grlića materice biće nedostižan. Zahvaljujemo svim udruženjima koja su podržala ovu inicijativu - istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka jajnika i grlića materice „Progovori“.