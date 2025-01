Standardizovanu uslugu pružaju farmaceuti, savetnici za vakcinaciju u apotekama širom Srbije. Usluga je namenjena roditeljima/starateljima dece uzrasta od 9 do 18 godina, kao i mladim osobama do 26 godina starosti.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2020. godine pokrenula globalnu strategiju za eliminaciju raka grlića materice. Prema toj strategiji, da bi države bile na putu eliminacije raka grlića materice, do 2023. bi morali da se ostvare sledeći ciljevi: vakcinisati protiv HPV-a 90 odsto devojčica i dečaka uzrasta do 15 godina, visokoefikasnim testom uraditi skrining 70 odsto žena do 35. godine i još jednom do 45. godine života, lečiti 90 odsto žena u prestadijumu raka grlića materice i zbrinuti 90 odsto žena sa invanzivnim oblikom raka.