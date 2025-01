Ova nutritivna sila nije nepoznata na tanjirima. Čak i ako ne uživate u ukusu brokolija , verovatno možete prepoznati njegovu zelenu stabljiku i cvetnu glavicu. Ovo povrće je poreklom sa Mediterana, a prvobitno se uzgajalo u Italiji. To je povrće krstaša koje deli poreklo sa drugim cvetnim biljkama, uključujući kupus, karfiol, prokelj i kelj.

Brokoli je takođe odličan izvor vitamina i minerala. Jedna šolja seckanog brokolija sadrži oko 69 mg vitamina C, 77 mikrograma vitamina K i 49 mcg folne kiseline.

To je zbog jedinjenja u brokoliju zvanog izotiocijanati, koje pomaže u smanjenju upale. Hronična upala može izazvati promene u vašem DNK i povećati rizik od raka.

Ako želite da ojačate svoj imuni sistem, brokoli je odlično povrće za taj posao.Vitamin Cu ovoj cvetnoj biljci može vašem telu dati podsticaj koji mu je potreban da se bori protiv infekcija. Kao bonus, vitamin C pomaže u detoksikaciji tela i uklanjanju slobodnih radikala koji mogu dovesti do artritisa, bora i degeneracije makule povezane sa starenjem.