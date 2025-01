I astma , čiji se napadi javljaju u toku noći, kao i apneja utiču na disanje. To su hronična respiratorna oboljenja koja blokiraju disajne puteve i uzrokuju poremećaj spavanja, što može da dovede do umora i pospanosti tokom dana . Ipak, ove dve bolesti nisu iste i imaju različite uzroke, simptome i tretmane. Jedina zajednička tačka jeste da apneja tokom spavanja može da pogorša simptome astme, kaže dr Sanđej Mančanda, stručnjak za spavanje i otkriva kako da prepoznate razliku između njih i kako da ih ublažite da biste kvalitetnije spavali.

Noćna astma je vrsta koja se javlja tokom noći, dok osoba spava. Prema članku objavljenom u Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, do 60 odsto pacijenata s astmom ima napade noću.