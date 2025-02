Sa Dr Dušanom Matićem, specijalistom ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšte Bolnice Užice, razgovaramo na temu osteoporoze.

Osteoporoza je oboljenje koje pogađa koštani sistem, dovodi do smanjenja gustine kostiju, pogoršanja kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika kosti, što kao posledicu ima da one postaju porozne, krte, tako da može doći do pojave „patoloških“ preloma usled traume, koja u normalnim uslovima ne bi dovela do istog ishoda.