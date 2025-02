- Vreme do postavljanja dijagnoze se razlikuje od države do države. Zavisi od razvijenosti zdravstvenog sistema. U proseku je potrebno dve do pet godina da se pacijentu postavi dijagnoza, a naše iskustvo je da u Srbiji, ali i u svetu, nekada prođe i do pet godina do postavljanja dijagnoze. Problem je u tome što su tegobe nespecifične, ne javljaju se samo u plućnoj hipertenziji već i u mnogim drugim bolestima. Tako na primer, umor, slabost, bol ili pritisak u grudima vodi pacijenta kod kardiologa. Kratak dah je takođe karakteristika slabosti leve polovine srca koja je mnogo češća od plućne hipertenzije kao posledica prethodno preležanog infarkta ili bolesti srčanih zalistaka ili srčanog mišića. Takođe, otežano disanje i brzo zamaranje imaju i pacijenti sa masovnim hroničnim bolestima pluća kao što je bronhijalna astma ili hronični opstruktivni bronhitis. Prvi važan korak kada se klinička sumnja na plućnu hipertenziju može da potvrdi ili isključi je ultrazvuk srca. Međutim, da bi se ustanovila forma bolesti i dala adekvatna terapija, neophodna je saradnja kardiologa, pulmologa, reumatologa, eksperta za ergospirometriju, kateterizacija srca, a često su potrebni i radiolozi zbog tumačenje skenera plućne cirkulacije – objašnjava prof. dr Jovan Matijašević, potpredsednik Udruženja za plućnu hipertenziju Srbije, specijalista interne medicine (pulmolog, intezivista) u Institutu za plućne bolesti Vojvodine.