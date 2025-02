Ove semenke su bogate hranljivim materijama koje pomažu osobama sa hipertenzijom. Sadrže vlakna, alfa-linolensku kiselinu i lignane, koji pozitivno utiču na krvni pritisak, prema istraživanju objavljenom u The Journal Of Nutrition 2015.

Semenke susama mogu da budu korisne za regulaciju krvnog pritiska zbog visokog sadržaja polinezasićenih masnih kiselina i vlakana, prema istraživanju objavljenom u Journal Of The Science Of Food And Agriculture 2017.