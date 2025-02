Koža može izgleda kao da ima čvoriće, može biti osetljiva na dodir ili može doći do pojave modrica .

Ono u čemu se istraživači slažu u vezi sa ovim stanjem je da je vrlo verovatno genetsko. To je hormonsko stanje i obično počinje da se razvija oko puberteta, oko trudnoće ili tokom menopauze .

Lipoedem može izazvati bol u zglobovima i osećaj težine u zahvaćenim udovima, a u kasnijim fazama može dovesti do teže pokretljivosti i problema sa zglobovima. Promene u telu izazvane lipoedemom takođe mogu dovesti do problema sa samopouzdanjem, do osećaja stida, anksioznosti i depresije.