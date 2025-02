Ponekad su znaci za uzbunu glavobolja ili bol u stomaku. U drugim slučajevima, to su sekreti, kao što je sluz iz nosa . Ušni vosak ili cerumen takođe nam može reći mnogo o našem zdravlju. Zato je važno da obratite pažnju na njegovu boju pre svega, ali i miris kao i kožu oko uva.

Ako ušni vosak poprimi ovu boju, to generalno znači da postoji začepljenje koje treba da ukloni profesionalac. Mnogo je uzroka koji ga mogu stvoriti, kao što su prekomerna proizvodnja ušnog voska, infekcija ili upala, ali i prekomerna upotreba pamučnih štapića koji guraju ušni vosak duboko u ušni kanal. Isto se može desiti i ako često upotrebljavate slušalice.

Kada je ušni vosak crven, to može značiti samo jedno: došlo je do krvarenja u uhu. Često je to mala rana uzrokovana ili vatom ili slušalicama. Da biste bili sigurni šta je u pitanju, uvek je najbolje konsultovati specijalistu otorinolaringologije.