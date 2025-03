- Ono što je lepo u vezi sa glasovnim podacima je to što je to verovatno jedna od najjeftinijih vrsta podataka koje možete da prikupite od ljudi. To je veoma pristupačna vrsta informacija kojoj možete pristupiti od svakog pacijenta - kaže Olivije Elemento, profesor na Institutu za računarsku biomedicinu u Veill Cornell Medicine i jedan od vodećih istraživača na ovom projektu.