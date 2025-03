Ako ni nakon tog perioda zapušenost nosa ne prestane, a nastavi se sa korišćenjem spreja radi lakšeg disanja, može da dođe do kongestije disajnih puteva, što dovodi do toga da se sprej koristi iznova i iznova, čime se stvara začarani krug zavisnosti. Ovo može dalje da dovede do hroničnog otoka sluznice nosa (medikamentozni rinitis), pa čak i do atrofije sluzokože nosa (ozena).