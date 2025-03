Vaše telo i dalje sagoreva kalorije dok spavate , ali osim ako nemate zdravstveni problem koje zahteva lečenje, ne bi trebalo da osećate veliku glad tokom noći. Međutim, postoji mnogo razloga zašto se možete probuditi gladni. Najčešće je to povezano sa načinom života, ali lekovi i druga stanja takođe mogu biti krivac.

Ako ste tip osobe koja poseže za picom i drugom brzom hranom sat ili dva pre nego što odete na spavanje, to bi mogao biti razlog zašto se budite gladni.

Ukoliko jedete neposredno pre spavanja, posebno hranu bogatu skrobom i šećerom, to izaziva skok šećera u krvi. Vaš pankreas tada oslobađa insulin, koji govori vašim ćelijama da apsorbuju šećer iz krvi. To uzrokuje pad nivoa šećera u krvi, što dovodi do gladi.