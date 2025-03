Bolove i otoke u zglobovima mogu izazvati razne upale kao što su reumatoidni artritis, osteoartritis, lajmska bolest, bursitis, itd., giht, povrede, tumori. Jednom kada dođe do upale zgloba ili oštećenja, dolazi do nagomilavanja štetnih materija u zglobu, njegovog oticanja i, tokom vremena, propadanja.

Kada hrskavice zgloba propadnu ili se deformišu, zglob ne može da funkcioniše normalno, te se stvara trajni bol. Kada hrskavica potpuno propadne, kost udara direktno u drugu kost i to stvara još jači bol.