Zato je važno da obratite malo više pažnje na opterećenje koje vaša stopala podnose. Postoje brojni svakodnevni faktori koji mogu dovesti do bola u stopalima ili ozbiljnih problema sa prstima, od obuće koju birate, do navika u vežbanju i mnogih drugih.

Ako ste makar jednom nosili visoke potpetice, verovatno ste shvatili da mogu ozbiljno naškoditi vašim stopalima, pomerajući vašu težinu prema napred i usmeravajući mišiće u nepravilnom pravcu. S druge strane, ukoliko provodite dosta vremena bosi, ili u obući koja ne pruža dobru potporu, to takođe može dovesti do bola. Zapravo, to je razlog zašto su podolozi primetili porast učestalosti bola u stopalima, naročito plantarnog fascilitisa (upala trake tkiva koja prelazi preko lukova stopala) tokom COVID-19 karantina. Mnogi ljudi koji su ranije nosili obuću na posao i na putu do radnog mesta, odjednom veći deo dana provodili bosonogi kući.