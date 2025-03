Polenova zrna kod više od 20 odsto svetske populacije, a to znači kod svakog petog čoveka, izazivaju alergijske reakcije.

Alergiju čiji se simptomi koncentrišu u predelu gornjih disajnih organa – nazivamo alergijska kijavica, alergija na polen , inhalaciona alergija ili alergijski rinitis . Alergijom na polen zovemo alergijske reakcije koje se javljaju u kontaktu sa polenom iz vazduha, ili na polene drveća ili na polene trava ili na polene korova. Iako neko može biti alergičan na svaku vrstu polena, to je ipak ređi slučaj.

U klimatskim uslovima naše zemlje period polenizacije započinje oko 1. februara (vreme početka cvetanja leske i jove) i traje do prvih dana novembra (završetak cvetanja pelina i ambrozije).

U martu počinje polenizacija i platana, oraha, hrasta, dudova i bukve. Većina ovog drveća nastavlja cvetanje i u aprilu, a neki i do polovine maja.

Alergijski proces se često udružuje sa drugim atopijskim bolestima: sinuzitisom, astmom , ekcemom, alergijskim konjuktivitisom, a napredovanje atopijskih bolesti naziva se alergijski marš. Česte posledice polenske alergije, kao što je upala srednjeg uha, mogu doprineti pojavi migrenoznih glavobolja, a posledica pogrešno primenjene terapije može dovesti do gubitka čula mirisa.

Višegodišnje tegobe mogu da dovedu do oboljenja gornjih disajnih puteva, do pojave polipa u nosu, hronične upale sinusa i konjuktivitisa. Takođe, polenske alergije mogu biti povezane sa alergijom na određenu hranu i dovesti do pojave ukrštenih alergija.