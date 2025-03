- Svetlost je najmoćniji regulator našeg cirkadijalnog ritma . Kada promenimo izloženost svetlosti koju dobijamo ujutru i noću, ona to odbacuje. Postoje štetne zdravstvene posledice i posledice u stvarnom životu kao rezultat toga - kaže Čeng.

- Naučnici nisu sigurni zašto letnje računanje vremena utiče na srce i krvne sudove, ali verovatno je povezano sa poremećajem cirkadijanskog ritma tela. Uspostavimo određene obrasce i telo zna šta da očekuje. Kada ti obrasci budu poremećeni, obično vidimo promene u nivoima hormona stresa i krvnog pritiska . Ove promene mogu biti okidači za srčane udare i moždane udare koji inače možda ne bi nastali - kaže dr Donald Lojd Džons predsednik odeljenja za preventivnu medicinu na Feinberg School of Medicine na Univerzitetu Northwestern i bivši predsednik Američkog udruženja za srce.

Očekujte da ćete biti podložniji lošijoj koncentraciji i manje produktivni dan nakon što pomerite svoje satove unapred, i to nekoliko dana nakon prelaska na letnje računanje vremena.

Jedna studija objavljena u Journal of Applied Psychology otkrila je nagli porast korišćenja interneta u lične svrhe umesto za rad – u ponedeljak nakon prolećne promene vremena.

To je delimično zbog toga što tokom dana jedete sat vremena kasnije nego što ste navikli, pa ćete početi da osećate glad sat vremena pre uobičajenog vremena za obrok. Ali, to je takođe povezano sa promenama u nivou hormona u vašem mozgu. Čak i mali deficit sna povećava hormon grelin koji reguliše osećaj gladi , i potiskuje hormon leptin, koji vam pomaže da se osećate siti nakon jela.

To može objasniti zašto dolazi do porasta grešaka, povreda na radnom mestu i saobraćajnih nesreća nakon što ljudi pomere svoje satove na prolećno računanje vremena kaže dr Sabra Abot, M.D., vanredni profesor na Feinberg School of Medicine na Univerzitetu Northwestern i direktor Northwestern Circadian Medicine Clinic.