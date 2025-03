Glumica Bela Ramsej je otkrila svoj dijagnozu u intervjuu za britanski "Vogue" u martu 2025. godine : „Dijagnostikovan mi je autizmom dok sam snimala prvu sezonu serije "The Last of Us“, post-apokaliptične drame HBO-a sa Pedrom Paskalom.

Pevačica Suzan Bojl šokirala je svet svojim nastupom na britanskoj verziji "Britain’s Got Talent" 2009. godine.

Bojl, koja kaže da ima Aspergerov sindrom, nije ni znala da ima ovaj poremećaj, ali su joj simptomi, poput problema sa kontaktom očima i anksioznosti, dali dovoljno znakova.

- Aspergerov sindrom me ne definiše. To je stanje sa kojim moram da živim, ali sada se osećam opuštenije sa sobom - rekla je Bojl za "The Guardian".