Istraživanja već duže vreme pokazuju da osobe sa psihičkim poremećajima imaju veću stopu smrtnosti uopšte, uključujući i dvostruko veći rizik od iznenadne srčane smrti u svim uzrastima. Međutim, do sada nije bilo jasno koliko na taj rizik utiče samo uzimanje antidepresiva .

Naučnici su analizirali sve smrtne slučajeve u Danskoj iz 2010. godine kod osoba uzrasta od 18 do 90 godina. Pregledali su smrtovnice i izveštaje sa obdukcija, a smrtni slučajevi su klasifikovani kao iznenadna srčana smrt ili neka druga vrsta smrti.

Kao "izloženost antidepresivima" računalo se ako je osoba u poslednjih 12 godina dva puta u toku jedne godine podigla recept za ovaj lek. Podelili su ispitanike u dve grupe - one koji su koristili antidepresive od jedne do pet godina i one koji su ih koristili šest ili više godina.