Koža je najveći organ u telu, a naše zdravlje u velikoj meri zavisi od adekvatne cirkulacije krvi. Cirkulacija krvi ima ključnu ulogu u snabdevanju tela kiseonikom i hranljivim materijama, kao i u uklanjanju toksina i otpada. Neadekvatna cirkulacija može dovesti do različitih stanja i bolesti kože.

Zdrava cirkulacija krvi osigurava da koža stalno dobija kiseonik i hranljive materije koje su neophodne za obnavljanje i regeneraciju ćelija. Ovaj proces takođe podstiče proizvodnju kolagena , što dovodi do čvrste i mladalačke kože.

Oticanje i tamni krugovi ispod očiju uzrokovani su lošom cirkulacijom koja dovodi do nakupljanja krvi.

- Kada je protok krvi nedovoljan, koža ne dobija dovoljno kiseonika i hranljivih materija, što dovodi do bledog izgleda kože. Bleda put često je jedan od prvih znakova narušene cirkulacije. Ovo se dešava kada ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika i hranljivih materija, što ih ostavlja neosvežene - objasnila je dr Džajn.

Još jedan čest problem je oticanje i tamni krugovi ispod očiju , koji su uzrokovani lošom cirkulacijom koja dovodi do nakupljanja krvi.

Narušena cirkulacija takođe usporava zarastanje rana , čime ih izlaže riziku od infekcija, ožiljaka i hiperpigmentacije. Takođe, loša cirkulacija može dovesti do toga da koža postane hladna ili da poprimi plavičasti ton zbog nedostatka oksigenisane krvi (cijanoza).

- Dodatno, može dovesti do povećane upale i preosetljivosti , što može poremetiti prirodnu barijeru kože i učiniti je podložnijom spoljnim stresorima i stanjima poput ekcema i rozacee - dodala je dr Džajn.

Oštećena cirkulacija takođe dovodi do mrljastih, mrežastih promena boje kože

Proširene vene su još jedna česta pojava u kojem oštećene ili oslabljene vene dovode do nakupljanja krvi, što izaziva otečene, promenjene vene na nogama, često praćene svrabom. Oštećena cirkulacija takođe dovodi do mrljastih, mrežastih promena boje kože poznatih kao livedo reticularis.

- Kod pacijenata sa dijabetesom narušena cirkulacija može dovesti do dermopatije, koja se karakteriše smeđim, ljuskavim mrljama. Dodatno, produžena imobilnost može blokirati protok krvi do određenih delova tela, što dovodi do pritisnih rana ili dekubitusa, koje mogu prerasti u čireve i kožne lezije - rekla je dr Džajn.