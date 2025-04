To što se osećate dobro ne znači da ste zdravi . Prekontrolišite zdravlje pre nego što vas nešto zaboli, jer tada već može da bude kasno. Oko 80 odsto bolesti mogu da se spreče ili čak i izleče ako se otkriju na vreme, kaže povodom Svetskog dana zdravlja lekar opšte prakse dr Jelena Stojanović , i navodi kalendar preventivnih pregleda , kako biste saznali kada i koliko često bi trebalo da posetite lekara.

- To je, osim kod karcinoma, jako bitno kod kadriovaskilarnih oboljenja, dijabetesa, ali i depresije koja je poslednjih godina isplivala kao oboljenje na koje bi trebalo obratiti pažnju - naglašava naša sagovornica.

- Opšti pregled podrazumeva i analizu krvi , pri čemu se proverava nivo šećera (glikemija), holesterol i trigliceridi i ostale analize vezane za jetru i bubrege po potrebi, kao i pregled urina. Prema pravilniku je određeno da se to radi u 20. godini, pa u 22. sledeći put, potom se od 23-34. godine pregled radi jednom u pet godina, a od 35. jednom u dve godine . Taj kompletni preventivni pregled uključuje i upitnike koji se popunjavaju i na osnovu toga se donosi slika o opštem zdravstvenom stanju osobe - objašnjava dr Jelena Stojanović.

- Kod mene je praksa da kad pacijent dođe, recimo sa 47 godina, on tada podleže i opštem preventivniom pregledu, podleže i skrinigu na dijabetes i skinigu na kardiovaskularne bolesti i onda uradimo sve što "kači" u tom trenutku - pojašnjava dr Stojanović.

- To je test koje se radi iz uzoraka stolice, a otkriva mikroskopske primese krvi u stolici koje se pojavljuju kada postoji neki problem u crevima. To ne mora da bude karcinom, mogu da budu i neke druge promene, poput polipa, a ovo je najjednostavnija metoda da se vrlo rano utvrdi karcinom, kada se i efikasno leči. Ako je test pozitivan pacijent se šalje na kolonoskopiju i dalji pregled kod gastoententerologa ili hirurga. Skrining se obavalja jednom u dve godine kod starijih od 50 godina pa sve do 74. godine. Tako stoji u pravilniku, mada mi preglede radimo i kod starijih, ako ima potrebe - navodi dr Stojanović.