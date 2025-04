Bol u grudima je jedan od najčešćih osećaja neprijatnosti. Razlog je to što iza njega može da stoji čitav niz zdravstvenih problema - od digestivnih tegoba, preko srčanih oboljenja, pa sve do plućnih infekcija . Zato je izuzetno važno da znate šta tačno uzrokuje bol, jer to omogućava pravovremenu i odgovarajuću terapiju. Ponekad, ignorisanje ovog simptoma ili pogrešna procena njegovog uzroka može da ima ozbiljne, čak i po život opasne posledice , kaže dr Virbhan Balaji, interventni kardiolog.

- Pneumonija i druge virusne ili bakterijske infekcije dovode do zadebljanja i upale plućnog tkiva. Pacijent može da oseća bol prilikom kašlja ili dubokog disanja , jer dolazi do trenja između dve opne (plućne maramice) koje oblažu pluća - objašnjava doktor.

Jedno istraživanje iz 2002. godine, objavljeno u časopisu The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, pokazalo je da je bol u grudima čest simptom paničnih napada - zabeležena je u rasponu od 22 do preko 70 odsto slučajeva. Takođe, između 18-25 odsto osoba koje dolaze u hitnu pomoć zbog bola u grudima zapravo imaju panični poremećaj.