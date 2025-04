Kada sednete da uživate u različitim gurmanlucima, pomislite na vašu jetru, koja mora da se izbori sa svim masnim i kaloričnim sastojcima. Ukoliko često unosite takvu hranu, jetra postaje sve opterećenija, a tokom vremena polako posustaje u "ispunjavanju obaveza" koje joj organizam nameće. Epilog ovakvih neumerenih dešavanja je pojava masne jetre, najčešće neinfektivne bolesti u ovom veku. Ukoliko imate masnu jetru, a vaš doktor nije bio zabrinut i samo vam je rekao "pratićemo to", slede razlozi zašto je važno da to rešite sada, kao i načini na koje to možete da uradite. Podelila ih je na svaom Instagram nalogu Jelena Pak, diplomirani naturopata.